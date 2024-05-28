انت الان تتابع خبر العراق يثمن اعتراف اسبانيا بدولة فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "أجرى اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ثمّن خلاله موقف إسبانيا وخطوتها المهمة في الاعتراف بدولة فلسطين، معرباً عن تقديره لما اتخذته الحكومة الإسبانية من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية، وشجب للعدوان الذي يتعرض له الأبرياء في غزّة".وأكد، خلال الاتصال، أن "هذه المواقف المتخذة من دول كبرى، لها أثر كبير في ردع العدوان، ومنع الإبادة الجماعية التي تُمارس بوحشية وانعدام الضمير تجاه الفلسطينيين، وعدم احترام القوانين الدولية والإنسانية، مجدداً الإشارة إلى اهتمام العراق ببسط الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة الابتعاد عن كل مسببات اتساع الصراع".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء لنظيره الاسباني، "رغبة العراق في بناء شراكة استراتيجية مع إسبانيا، ومشاركة الشركات المتخصصة في النهضة العمرانية والتنموية التي يشهدها العراق والبيئة الجاذبة للاستثمار، والمضي في علاقة ثنائية بمجالات متعددة".

من جهته، جدد سانشيز دعوته للسوداني لزيارة اسبانيا من أجل المزيد من التباحث في الملفات الثنائية، وعقد اجتماعات اللجان المشتركة، بما يعزز الشراكة ويسهم في تطوير العلاقات بين البلدين، وفق البيان.

