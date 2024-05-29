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السيد الصدر: الديمقراطية والحرية الأميركية المحتلة خداعة وتكيل بمكيالين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في كلمة تابعتها الخليج 365، ان "الذين يدعون الانسانية يدعمون الارهاب الاسرائيلي في غزة".

وأكد ان "الديمقراطية والحرية الأميركية المحتلة خداعة وتكيل بمكيالين"، فيما وصف الكيان الصهيوني وامريكا بالقول: "ما انتم إلا اوهن من بيت العنكبوت".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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