مسرور البارزاني يصل بغداد لمناقشة هذه الملفات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة كردستان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اجتماعات رئيس الحكومة خلال زيارته، ستتناول آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".



وأضاف المكتب، أن "تأمين رواتب مواطني إقليم كردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية، من ابرز الملفات التي ستطرح خلال الاجتماعات، وكذلك بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن الأمن والاستقرار للعراق وإقليم كردستان".