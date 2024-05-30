انت الان تتابع خبر تفاصيل اجتماع مسرور بارزاني وقاسم الأعرجي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إذ بحثا الوضع الأمني في العراق عموماً، ولا سيّما التصدي لمخاطر الإرهاب وتهديداته المستمرة، فيما اكدا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في هذا المجال".

وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن "إقليم كردستان، إقليم دستوري، وقوته تعدّ قوة للعراق والعكس صحيح، ممّا يتطلب وجود علاقة أفضل بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأعرب بارزاني عن "شكره وتقديره لمستشار الأمن الوطني على حفاوة الاستقبال"، مشيداً "بالتنسيق الجيد بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على الصعيد الأمني"، كما عبّر عن "أمله بأن ينعكس هذا التنسيق ليشمل جميع المجالات الأخرى".

