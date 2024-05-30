انت الان تتابع خبر البرلمان ينفي صرف مبالغ للنواب بعنوان "مخصصات حج" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا لا اساس له من الصحة بشأن صرف مجلس النواب مبالغ كبيرة لأعضاء المجلس بعنوان مخصصات حج لهم".

وأضافت ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأن مجلس النواب يحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول الإساءة الى مكانة السلطة التشريعية من خلال نشر معلومات غير صحيحة وان هذا يتناقض مع حرية الصحافة والاعلام ويدخل في إطار النشر المجرّم قانوناً.



وأهابت الدائرة الإعلامية بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نشر أخبارها، كما أنها تعرب عن اسفها الشديد لعدم اعتماد بعض وسائل الإعلام الدقة والموضوعية والمصدرية في نشرها للأخبار.