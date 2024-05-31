انت الان تتابع خبر هل يصوت البرلمان الاثنين المقبل على الموازنة وما قصة جدول الاعمال؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتبعت الخليج 365، حقيقة الجدول خصوصًا وانه انتشر فجر اليوم على خلاف الأوقات التي يتم فيها نشر جدول الاعمال غالبًا، وحقيقة عقد الجلسة في هذا اليوم للتصويت على الموازنة، خصوصا وانها خطوة مخالفة للمعطيات والترجيحات للنواب الذين استبعدوا إمكانية إقرار الموازنة قريبا وانها ستتأخر بسبب الخلافات حولها الى ما بعد عيد الأضحى.وعند التتبع، وجدنا ان الجدول لم ينشر على المواقع والصفحات والمنصات الرسمية لمجلس النواب العراقي والذي يحرص على نشر جدول الاعمال أولا بأول عند تحديد جلسة قريبة.

ووجدنا ان اول من نشر جدول الاعمال لجلسة يوم الاثنين المقبل للتصويت على جداول الموازنة، هو النائب مصطفى جبار سند، فجر اليوم الجمعة، فيما ادرج تعليقا على الجدول بوصف الجلسة بانها "جلسة باطلة، لان اللجنة المالية لم تصوت بعد على الجداول ولم تعد تقاريرها الخاصة بالجداول".

هذا التعليق ينسف إمكانية عقد الجلسة يوم الاثنين، كما ان عدم وجود الجدول على المنصات الرسمية للبرلمان، يثبت ان الجدول الذي سربه النائب مصطفى جبار سند هو مجرد تهيئة لجدول يخص موعد مقترح لإمكانية عقد جلسة التصويت على الموازنة، الا انه ليس تحديدًا حقيقيًا او معلنًا حتى الان من قبل مجلس النواب لعقد الجلسة.