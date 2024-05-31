انت الان تتابع خبر "الحسم" يعلق على قرار مجلس الأمن بسحب "يونامي" من العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "تزامنا مع النجاحات التي حققتها حكومة محمد شياع السوداني على المستوى الوطني والعربي والإقليمي، يأتي قرار مجلس الامن الدولي اليوم في انهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق متوجاً للنجاحات على المستوى الدولي".وأضاف، ان "استجابة المجتمع الدولي لطلب حكومة السوداني في انهاء حقبة الوصايا الدولية على العراق يعد انتصارا لحق العراق في سيادة كاملة متكاملة على قراراه وموارده وسياساته وصونا لحقوقه وحقوق اجياله"

وتابع، انه "وبهذه المناسبة يتقدم التحالف بالتهاني والتبريكات للشعب العراقي ولدولة الرئيس محمد شياع السوداني على هذا الانتصار التاريخي، متطلعين الى يناء علاقات تشاركية مع المجتمع والأمم المتحدة ودول العالم كافة قائمة على أساس المصالح المشتركة واحترام الإرادة والسيادة المتبادلة".

ادناه نص البيان: