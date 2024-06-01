نائبة تزور نقابة الصحفيين وتشيد بالأداء المهني والإداري للنقابة

ولفتت النقابة الى ان "نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي قدم شرحاً عن طبيعة عمل النقابة ومؤسساتها الاعلامية وفروعها في المحافظات".

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "جرى خلال اللقاء التـأكيد على ضرورة التزام المعايير المهنية وحرية الرأي والتعبير اثناء التناول الإعلامي".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012