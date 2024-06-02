انت الان تتابع خبر القانونية النيابية: البرلمان يسعى لعدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يسعى الى عدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي، لانها تتضمن تغييرات أساسية وجوهرية"، مبينا ان "اللجنة لديها أسئلة واستفسارات ومطالبات للجنة المالية بان تحضر ونجري معها جلسة مناقشة".



وأضاف المالكي، "وبعد إجراء جلسة المناقشة والاتفاق على بعض النقاط، من الممكن ان نعقد جلسة للبرلمان من أجل إجراء التصويت على قانون الموازنة"، لافتا الى ان "اللجان لحد الان لم تعالج البنود التي لاقت اعتراضات نيابية بعد ارسال القانون من الحكومة".