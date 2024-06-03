انت الان تتابع خبر مصادمات ذي قار ومحاولات إخفاء فساد الموانئ في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = احداث تشرين تتكرر في ذي قار.. مصادمات بين قوات الامن ومتظاهرين امام شركة نفط المحافظة.. والداخلية تحقق بالحادثة.

= مالية البرلمان تقترب من اعداد التقرير النهائي لجداول الموازنة.. وحراك لعرقلة تمريرها في جلسة الغد.



= لجنة التحقيق بفساد الموانئ ترصد شبهات جديدة.. وتكشف عن محاولات لإخفاء بعض الوثائق لتأخير سير العمل.

= العراق يدعم مبادرة بايدن بشأن الحرب في غزة.. ويدعو الى وقف العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

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