انت الان تتابع خبر بحضور 12 دولة.. العراق يحتضن الملتقى الاقليمي للنزاهة والشراكة لمحاربة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي كلمة له، قال سفير الاتحاد الاوربي في العراق توماس سايلر "نحن سعداء بهذا التعاون ونحن ندعم القوانين المختصة في مكافحة الفساد"، مبينا "نحتاج لعمل اكثر مع وجود ترابط كبير بين القطاعات في العراق".



وأضاف أن "مبادرات العراق كبيرة ومهمة وخطت خطوات متقدمة في ظل وجود قانون للتحكيم وهي محترمة وملزمة للجميع، ونشيد بأداء هيئة النزاهة وامكانياتها وعملها في مكافحة الفساد" .

وتابع سايلر، أن "اي شركة في أوربا أصبح لها علم مدى جدية الحكومة والهيئة في دعم قطاع الاستثمار"، مستدركا "لدينا اسبوع للعمل هنا في العراق ونحن مذهولون لما يقدمه العراق في محاربة الفساد وهذه الجهود تأتي من العمل الدؤوب والمستمر الذي اثمر بنجاح خطط الهيئة في مكافحة الفساد".

