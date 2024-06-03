انت الان تتابع خبر حكومة كردستان: التعاون بين أربيل وبغداد أفضل سبيل لتطوير العراق والاقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، خلال وضع حجر الأساس الأساس لإنشاء منتزهي (آلوكا) و(سرهلدان) في مدينة دهوك بكلفة إجمالية تبلغ 131 ملياراً و898 مليون و515 ألف دينار، إن "زيارتنا إلى بغداد الأسبوع الماضي، والتي ضمّت لقاءات مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ومسؤولين حكوميين آخرين، ورؤساء وأعضاء أحزاب وقوى سياسية عراقية، تناولت بشكل خاص بحث الحلول الجذرية للقضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".وأشار إلى أنه "خلال زيارته إلى بغداد، عبّر عن أسفه لاستمرار المفاوضات بين الجانبين حول مسألة الرواتب"، مؤكداً أن "هذه الحقوق تعدّ طبيعية ومستحقة، وينبغي ألّا تكون موضع نقاش".

وشدد بارزاني على "التعاون المشترك لتطوير العراق بشكل عام، بما يجعله بلداً ينافس دول الخليج والعالم"، مؤكدا على "ثروة البلاد الهائلة من الموارد الطبيعية والبشرية، إلا أن ما ينقصها هو حكم جيّد لتحقيق التقدم والازدهار".

