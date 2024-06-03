انت الان تتابع خبر محاولات لتمرير موازنة 2024 "بدون تعديل".. ونائب يطرح تساؤلا: ومصالح الناس؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في تدوينة على منصة X تابعته الخليج 365: "كما توقعنا في توضيحنا السابق، يجري الآن محاولة كتابة تقرير يدفع باتجاه التصويت على الموازنة كما هي دون تغيير فلس واحد بغياب أعضاء من اللجنة المالية".وأشار الى "وجود مسعى لتعطيل هذا الاجتماع وتأجيله ليوم غد من قبل بعض النواب الرافضين لتمرير الجداول كما هي".

وأضاف: "شلل داخل اللجنة المالية بسبب تدخل من خارج مجلس النواب"، متسائلا "ومصالح الناس؟".