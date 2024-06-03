=السومرية تفتح ملفات فساد مداخل العاصمة.. ايادي المستثمرين تعبث بالمشاريع، والمليارات المرصودة اهدرت دون رقيب

=العراق يحتضن الملتقى الاقليمي لمحاربة الفساد، وهيئة النزاهة تكشف تفاصيل جديدة عن سرقة القرن

=فتيل الازمة قد يشتعل مجددا في ذي قار.. العشرات يقفون امام قائممقامية الناصرية.. ومجلس المحافظة يعقد اجتماعا طارئا للوقوف على الملابسات

بغداد - ياسين صفوان - =قبيل انعقاد جلسة التصويت على الموازنة.. اللجنة المالية متهمة بمخالفة القانون.. وحراك نيابي لعرقلة تمريرها

انت الان تتابع خبر "عرقلة الموازنة" وأزمة ذي قار وفتح ملفات فساد مداخل بغداد.. التفاصيل في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية