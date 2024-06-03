انت الان تتابع خبر "عرقلة الموازنة" وأزمة ذي قار وفتح ملفات فساد مداخل بغداد.. التفاصيل في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - =قبيل انعقاد جلسة التصويت على الموازنة.. اللجنة المالية متهمة بمخالفة القانون.. وحراك نيابي لعرقلة تمريرها
=فتيل الازمة قد يشتعل مجددا في ذي قار.. العشرات يقفون امام قائممقامية الناصرية.. ومجلس المحافظة يعقد اجتماعا طارئا للوقوف على الملابسات
=فتيل الازمة قد يشتعل مجددا في ذي قار.. العشرات يقفون امام قائممقامية الناصرية.. ومجلس المحافظة يعقد اجتماعا طارئا للوقوف على الملابسات
=العراق يحتضن الملتقى الاقليمي لمحاربة الفساد، وهيئة النزاهة تكشف تفاصيل جديدة عن سرقة القرن
=السومرية تفتح ملفات فساد مداخل العاصمة.. ايادي المستثمرين تعبث بالمشاريع، والمليارات المرصودة اهدرت دون رقيب