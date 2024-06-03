انت الان تتابع خبر نائب يتوقع "صعوبة" عقد جلسة للبرلمان الخاصة بإقرار الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "عقد جلسة اليوم بخصوص قانون الموازنة من الصعب عقدها نظرا للخلافات الموجودة على بنود القانون"، لافتا الى ان "اللجنة المالية غير موجودة في مقر مجلس النواب وتجتمع خارج المجلس وهذا خلاف قانون مجلس النواب وتوصياته".

وأضاف الفتلاوي، أن "قانون الموازنة لاقى اعتراضات كثيرة على الموازنة والجداول المرسلة من الحكومة"، مستدركا "نحن مثلا بحاجة الى تقليل التخصيص الكلي للموازنة بما يضمن التمويل الفعلي وعدم إضافة التزامات تعاقدية قد لا يمكن الإيفاء بها".