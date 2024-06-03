انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسة التصويت على جداول موازنة 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٧) من الـــدورة الانتخابية الخامسة / السنـة التشريعية الثالثة / الفصـــل التشريعـــي الأول".وأضاف البيان، أن "عدد الحضور 199 نائباً".

ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم، فقرة واحدة، وهي: "التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و)".

