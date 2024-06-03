انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسة التصويت على جداول موازنة 2024 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٧) من الـــدورة الانتخابية الخامسة / السنـة التشريعية الثالثة / الفصـــل التشريعـــي الأول".
وأضاف البيان، أن "عدد الحضور 199 نائباً".
ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم، فقرة واحدة، وهي: "التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و)".
وأضاف البيان، أن "عدد الحضور 199 نائباً".
ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم، فقرة واحدة، وهي: "التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و)".