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مجلس النواب يعقد جلسة التصويت على جداول موازنة 2024

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٧) من الـــدورة الانتخابية الخامسة / السنـة التشريعية الثالثة / الفصـــل التشريعـــي الأول".

وأضاف البيان، أن "عدد الحضور 199 نائباً".

ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم، فقرة واحدة، وهي: "التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و)".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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