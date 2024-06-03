انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على جداول موازنة 2024 ويرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".

وبعد إتمام عملية التصويت، رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها بحضور 199 نائباً.



يذكر أن جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم، كان يتضمن فقرة واحدة فقط، وهي: "التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و)".