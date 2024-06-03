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نشرة السومرية.. فساد يحيط بمدخل بغدادي وهدوء يخيم على ذي قار بعد يوم دموي

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بغداد - ياسين صفوان - =بعجز اربعة وستين ترليون دينار.. البرلمان يمرر جداول الموازنة المعدلة ويترقب الطعن الحكومي

=بعد يوم دام.. هدوء حذر في ذي قار.. وجلسة طارئة للحكومة المحلية للنظر بالمطالب

=النيران تلتهم مخازنا في النجف.. فرق الدفاع المدني تهرع لاخمادها وثلاث محافظات ترسل التعزيزات


=الفساد يحيط بمدخل بغداد - بعقوبة.. خمسون مليار دينار في جيوب المستثمرين

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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