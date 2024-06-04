انت الان تتابع خبر السفير قحطان طه خلف.. مندوب جديد للعراق في جامعة الدول العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخارجية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "السفير العراقي قحطان طه خلف قدّم، أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في مقر الجامعة العربية".وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية، وأهمية تكاتف الجهود لإيجاد موقف عربي مشترك يعزز العمل العربي"، بينما نقل البيان عن الأمين العام تأكيده "أهمية العراق وتأثيره في محيطه الإقليمي وفي جامعة الدول العربية".وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان أحمد نايف الدليمي، سفير العراق في القاهرة، يلتقي بوصفه مندوبًا دائمًا للعراق لدى جامعة الدول العربية، بالمسؤولين.