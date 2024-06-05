انت الان تتابع خبر استعداداً لانتخابات 2025.. المفوضية تشكل لجنة لتطوير أجهزة التصويت الإلكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية، وليد خالد عباس، أنَّ الأجهزة لا تزال تعمل بنظام "الأندرويد" مما يستدعي تحديثها وتطوير نظام عملها بأحدث نسخة لتواكب التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، منوهاً بتشكيل لجان مختصة لبحث إمكانيات تأهيل الأجهزة برمجياً وتطويرها باستخدام أحدث التقنيات.وأشار إلى تقديم دراسة بخصوص ذلك لاستخدامها في انتخابات 2025، بجهود موظفي المفوضية والاستعانة بالشركات المتعاقدين معها، مبيناً أنَّ دول قرغيزستان والكونغو وروسيا تستخدم نفس أجهزة تسريع النتائج التي استخدمها العراق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.

وأضاف عباس أنَّ البرمجيات تختلف بحسب النظام الانتخابي لكل دولة، في حين أنَّ غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد على التصويت الورقي التقليدي وفق عملية بسيطة كلاسيكية، مبيناً أنَّ عدداً من الدول تستخدم أجهزة التصويت الإلكتروني عن طريق المنزل وهي محددة لفئات معينة وفق القوانين مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بينما استخدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تقنيات تشبه إلى حد ما التصويت الإلكتروني الذي استخدم في العراق عند إجراء انتخابات مجالسها المحلية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

