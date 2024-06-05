انت الان تتابع خبر إقرار الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في العراق 2024 - 2028 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها"، لافتا الى ان المجلس ناقش (الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في العراق 2024-2028) وتم إقرارها ورفعها إلى مجلس الأمن الوطني للمصادقة عليها".



وشهدت الجلسة أيضا، عرض ومناقشة مشروع (مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في جمهورية العراق ووزارة الداخلية في دولة ليبيا)، حيث تم إقرارها وتخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع، بحسب البيان.