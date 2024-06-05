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تغيير اللوحات المرورية وهجمات المطاعم وطعن الموازنة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = اعتقال مجموعة جديدة من مهاجمي المطاعم والوكالات الاجنبية في بغداد.. وعمليات الملاحقة لاتزال مستمرة.

= طعن نيابي بقرار الموافقة على جداول الموازنة.. ومجالس المحافظات تحذر من توقف المشاريع لقلة التخصيصات.


= بعد تسجيل اصابات بالسرطان.. تحذيرات من تأثير الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفين

= نواب يصفون مشروع تغيير اللوحات المرورية بغير المدروس.. ومواطنون يعدونه استنزافا للمال وضياعا للوقت.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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