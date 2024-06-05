انت الان تتابع خبر تغيير اللوحات المرورية وهجمات المطاعم وطعن الموازنة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - = اعتقال مجموعة جديدة من مهاجمي المطاعم والوكالات الاجنبية في بغداد.. وعمليات الملاحقة لاتزال مستمرة. بغداد - ياسين صفوان - = اعتقال مجموعة جديدة من مهاجمي المطاعم والوكالات الاجنبية في بغداد.. وعمليات الملاحقة لاتزال مستمرة. = طعن نيابي بقرار الموافقة على جداول الموازنة.. ومجالس المحافظات تحذر من توقف المشاريع لقلة التخصيصات.



= بعد تسجيل اصابات بالسرطان.. تحذيرات من تأثير الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفين = بعد تسجيل اصابات بالسرطان.. تحذيرات من تأثير الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفين = نواب يصفون مشروع تغيير اللوحات المرورية بغير المدروس.. ومواطنون يعدونه استنزافا للمال وضياعا للوقت. شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

