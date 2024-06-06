انت الان تتابع خبر المفوضية تنتظر.. هل ستجري انتخابات برلمان كردستان في أيلول المقبل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول إعلام مكتب انتخابات أربيل، أحمد مازن، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة لإجراء انتخابات برلمان الإقليم في الخامس من أيلول المقبل من العام الحالي، مبيناً أنها تنتظر إصدار مرسوم إقليمي من رئاسة إقليم كردستان بتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان 2024 في دورته السادسة.



وأوضح أن المفوضية سمحت للمرشحين لانتخابات برلمان الإقليم وكذلك لعوائلهم بتغيير مراكز اقتراعهم إلى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي رشحوا من ضمنها خلال مدة تحديث سجل الناخبين، مضيفاً أن العمل متواصل في توزيع بطاقات الناخبين المحدثين من خلال مراكز التسجيل التابعة للمكتب وعددها 53 مركزاً، فضلاً عن 85 فريقاً جوالاً، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

