انت الان تتابع خبر نائب بعد الهجوم على المطاعم: ابتزاز للحكومة واستهداف للاستثمار والاستقرار الامني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول سالم في حديث للسومرية نيوز، ان "استهداف الاستثمار الاجنبي في العراق سيؤثر على بيئة الاستثمار والاستقرار الامني الذي هو شرط الاستثمار في العراق"، مشيرا الى ان "الاستهداف تقوم به جماعات تعمل خارج إطار الدولة وضد منهج الدولة والاستقرار".



ويشير عضو اللجنة القانونية النيابية الى ان "هذا الاستهداف في جوهره ابتزاز للحكومة العراقية".

ومنذ أواخر شهر آيار الماضي، تعرضت مطاعم وشركات تحمل علامات تجارية أمريكية لهجمات واعتداءات كان آخرها مساء يوم الاثنين الماضي، حيث هاجم أشخاص مطاعم في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد، وكانت قد سبقتها هجمات على مطاعم وشركات في مناطق متفرقة من العاصمة.