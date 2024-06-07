تحالف العزم يرحب بتشكيل كتلة "مبادرة"

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بغداد - ياسين صفوان - رحب تحالف العزم، مساء الخميس، بتشكيل كتلة "مبادرة" التي أعلن عنها اليوم، معتبراً انبثاقها إضافة مهمة للمشهد السياسي العراقي.

وقال التحالف في بيان، "يرحب تحالف العزم بتشكيل عدد من الشخصيات النيابية لكتلة مبادرة ويرى في انبثاقها إضافة مهمة للمشهد السياسي العراقي".

واعرب التحالف عن "التهنئة للقيادات والكوادر المؤسسة لهذه الكتلة"، مؤكداً استعداده الى "التعاون الوثيق معها ومن جميع الجهات والأطراف الوطنية المخلصة في سبيل تحقيق تطلعات الشعب العراقي بالنهوض والتنمية والاستقرار".

وأعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، برئاسة النائب زياد الجنابي، اليوم الخميس، الانشقاق عن تحالف تقدم وتأسيس كتلة الـ"مبادرة".