انت الان تتابع خبر الأحد هو "الأسخن" وتوقعات الأمطار حاضرة.. ملخص طقس العراق الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير خرائط الطقس بحسب المختصين الى ان درجات الحرارة "تصل إلى السقف" يوم الأحد القادم قبل أن تنخفض قليلاً بدءًا من الاثنين، حيث تشير البيانات الى ان ارتفاعا شبه عام للحرارة سيكون يوم الاحد، ليكون هو اليوم الأسخن حتى الان في عام 2024.



من جانب اخر، سيسهم التدفق الجنوبي للرياح بدفع نسائم هواء رطبة جدًا وأقل حرارة قادمة من الخليج العربي باتجاه محافظة البصرة ومدينة الفاو خصوصًا، وقد تصل بعض النسائم إلى الأقسام الجنوبية من ذي قار وميسان ، ورغم الإنخفاض الحراري والذي سيكون واضحًا في الفاو لكن ستبقى الأحاسيس الحرارية عالية".

وبدءًا من يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف جدًا، فيما من المتوقع تسجيل حالة عدم استقرار في أجواء البلاد بداية الأسبوع القادم.

ويقترب منخفض جوي على تركيا فيما تكون التأثيرات محدودة في البلاد بسبب المنظومة الصيفية هي السائدة، الا ان هناك اختلافات في توقعات خرائط الطقس.

حيث يشير النموذج الأوربي الشهير إلى تركز فرص الأمطار أقصى الشمال بينما يضع الأمريكي المنطقة الغربية وبعض مناطق وسط البلاد ضمن نطاق الأمطار، أما الكندي وغيره الكثير من النماذج، متفائل جدا ويدخل مناطق الجنوب ضمن نطاق الامطار.

وستكون هناك موجة رطوبة ابتداء من يوم غد السبت والأيام القادمة في الجنوب بسبب تحول الرياح إلى جنوبية شرقية وربما يستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، يصاحبها ارتفاع في الحرارة وتسجل نهاية الـــ40 درجة في مناطق عديدة من وسط وجنوب البلاد وربما تصل إلى الـــ50 درجة مئوية بداية الأسبوع القادم، بينما تصل إلى بداية ومنتصف الــ40 في المناطق الشمالية والغربية.

