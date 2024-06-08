انت الان تتابع خبر "مطالبهم أصبحت بأيدينا".. استجابة برلمانية للمتظاهرين الخريجين في البصرة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول الفارس في حديث للسومرية، ان "مطالب المتظاهرين في محافظة البصرة، ستطرح أمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث قمنا بأخذ مطالبهم وتدوينها والتي تخص الأجور اليومية والمهندسين وكذلك تحويل العقود الى الملاك والمفسوخة عقودهم".ويضيف، ان "المطالب أصبحت في أيدينا ونحن ممثلين لهذا الشرائح ولن نتنصل عن خدمتهم أمام الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وجاء ذلك بعدما، أفاد مراسل السومرية في محافظة البصرة، صباح اليوم السبت، بأن العشرات من الخريجين المتظاهرين افترشوا الأرض أمام مبنى مصفى الشعيبة للمطالبة بتوفير فرص عمل رغم ارتفاع درجات الحرارة.



ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى محافظة البصرة بعد زيارته الى محافظة ميسان وافتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم.

وفور وصوله الى البصرة، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مشروع وحدة الأزمرة الخاصة بالبنزين المحسن في مصفى البصرة بطاقة (11) ألف برميل يومياً.