انت الان تتابع خبر طالباني يوجه دعوة لبارزاني حول انتخابات الإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده اليوم تابعته الخليج 365، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يرى ضرورة في ان يجتمع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول انتخابات برلمان كردستان"، داعيا رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الى "تحديد يوم لإجراء الانتخابات".

وبين طالباني ان "الاتحاد الوطني مستعد للانتخابات واجرائها"، لافتا الى ان "مشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات وعدمها قرار يتعلق بالحزب نفسه".

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، ان المفوضية قررت فتح باب تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشحين الأفراد ومرشحي المكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق 2024.

واضافت: "ان فترة التسجيل تبدأ من اليوم السبت 8/6/2024، ولغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 13/6/2024".