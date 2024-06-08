انت الان تتابع خبر مسؤول بصراوي يكشف ما حصل مع القوة المرافقة للسوداني: لا تحترم الأهالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول السعد في حديث للسومرية نيوز، "اليوم كنا في استقبال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مصفى الشعيبة لافتتاح مشروع وحدة الازمرة، والذي يعتبر مشروع مهم وحيوي، لكن تفاجأنا بتصرفات القوة الأمنية المرافقة له".ويضيف، ان القوة الأمنية المرافقة له لا تحترم أهالي البصرة، حيث بعد الخروج من مكان الى مكان وعبور رتل رئيس مجلس الوزراء والمرافقين له تم قطع الشارع علينا"، مبينا، "قمت بتعريف نفسي للقوة الأمنية باعتباري الان أمثل حكومة البصرة التشريعية بعد غياب رئيس المجلس، لكن القوة لن تستجيب اطلاقاً لما أقوله، الامر الذي كاد ان يسبب صدامات ومشاجرة بين افراد حمايتي والقوة المذكورة".

ويبين نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، "منعت افراد الحماية من الصدام مع القوة الأمنية وقمنا بالانسحاب حافظاً على الطرفين"، مشيرا الى ان "هذه الإشكاليات تحدث كلما يأتي رئيس مجلس الوزراء الى محافظة البصرة"، مؤكدا بالقول، "نحن بعد الان لا نقوم باستقبال رئيس مجلس الوزراء حفاظاً على كرامتنا".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى محافظة البصرة بعد زيارته الى محافظة ميسان وافتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم.