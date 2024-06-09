انت الان تتابع خبر بيان رقم 1 من واسط وعشائر الديوانية تتأهب.. التفاف حول الياسري للاربعاء الموعود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والقى مجموعة من شباب وكبار في السن في محافظة واسط، بيانهم خلال تجمهر حضرته الخليج 365، محذرين من المساس بأمن الياسري او التعرض له.

وإلى الديوانية، أعلنت مجموعة من عشائر قضاء غماس مساندة دعوة الياسري، موجهين نداءً الى جميع شيوخ العشائر والاكاديميين في محافظة الديوانية بالانضمام، ضد مجلس المحافظة وعدم الرضا على أدائه.



وأكدوا مساندة حميد الياسري، والدعوة لمساندة المبادرة التي "تدعوا لخلاص المحافظات من الفساد والدمار"، بحسب تعبيرهم.