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بيان رقم 1 من واسط وعشائر الديوانية تتأهب.. التفاف حول الياسري للاربعاء الموعود

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بغداد - ياسين صفوان - والقى مجموعة من شباب وكبار في السن في محافظة واسط، بيانهم خلال تجمهر حضرته الخليج 365، محذرين من المساس بأمن الياسري او التعرض له.

وإلى الديوانية، أعلنت مجموعة من عشائر قضاء غماس مساندة دعوة الياسري، موجهين نداءً الى جميع شيوخ العشائر والاكاديميين في محافظة الديوانية بالانضمام، ضد مجلس المحافظة وعدم الرضا على أدائه.

وأكدوا مساندة حميد الياسري، والدعوة لمساندة المبادرة التي "تدعوا لخلاص المحافظات من الفساد والدمار"، بحسب تعبيرهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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