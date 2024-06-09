انت الان تتابع خبر "بعد عودة مشاركة الديمقراطي".. اتفاق على موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الحزب هيثم المياحي في حديث لـ الخليج 365، ان "الحزب الديمقراطي لم يكن معارضا للانتخابات"، مبينا انه "كانت هناك أمورا وقضايا مررنا بها مع الأحزاب الكردية الأخرى".

وأضاف "ندعم انتخابات كردستان والتي اجلت بقرار من المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى انه "بعد فتح التسجيل على قبول اسماء المرشحين وما شابه ذلك، كان الديمقراطي السباق للمشاركة في الانتخابات المزعم فتح أبوابها في الخامس من أيلول المقبل".

وذكر ان "مفوضية الانتخابات ليس لديها ازمة او إشكالية في تأجيل الانتخابات الى شهر او شهرين"، موضحا ان "المشاركة هي عملية ديمقراطية كنا ومازلنا نحقق فيها انجاز للمكون الكردي وللديمقراطية العراقية".

وأكد ان "اللقاءات التي جرت بين قيادة إقليم كردستان المتمثلة برئيس الإقليم نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد ذللت من الصعوبات الموجودة وسهلت الأمور"، لافتا الى ان "هناك مطالبات من الجانبين منها عقد الانتخابات كي تحل الازمة الكردية – الكردية والأمور تسير الان بالطريق الصحيح".

