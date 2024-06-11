انت الان تتابع خبر هل يُمكن أن يكون تدوير المناصب حل لأزمة كركوك؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا يزال حتى الآن ملف الحكومة المحلية في كركوك أزمة شائكة تدور في فلكِ أنصاف الحلول، وسط تأكيدات على ضرورة التوصل لتوافق بين الفرقاء وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

هل يمكن أن يشكل مقترح تدوير المناصب في محافظة كركوك حلاً نهائياً للأزمة القائمة بين الأطراف المختلفة، وكيف يمكن ضمان قبول هذا الحل من جميع الأطراف؟



فاروق صالح ومعه التفاصيل في التقرير أعلاه.