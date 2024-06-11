انت الان تتابع خبر بتال مستذكرا مُقاومة العشائر لداعش: لن نسمح بتكرار المأساة وإن عادوا عُدنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

استذكر وزير الصناعة خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، مقاومة العشائر في الانبار لداعش الإرهابي، فيما شدد على عدم السماح بتكرار المأساة.

وقال بتال في بيان ورد لـ الخليج 365، "في مثل هذهِ الأيام وقبل عشر سنوات، قررت عشيرة الجغايفة وأخواتها من عشائر حديثة والبغدادي مُقاومة داعش الإرهابي بينما كان البعض يروج لهم ويُسميهم تارةً ثوار العشائر وتارةً أخرىٰ بالمُحررين !!".

وأضاف ان "صوت من كانوا سبباً باحتلال داعش لمحافظات كاملة وأجزاء من أخرىٰ قد سكت"، لافتا الى "اننا نُجدد العهد ونقول كُنا وما زلنا وسنبقىٰ علىٰ قدر ما يتطلبه الموقف من تضحية، ولن نسمح بتكرار المأساة وإن عادوا عُدنا".