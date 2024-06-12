انت الان تتابع خبر 5 قوانين "معلقة" تنتظر بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت عضو لجنة الأمن والدفاع ومقررة البرلمان بيداء خضر سلمان، أن "هناك عدة مسوَّدات ما زالت معلَّقة تسعى اللجنة لإقرارها، لتنظيم العمل بالدوائر المعنية وتعميم مبدأ القانون والعمل بنظام القوانين وفق ما تشرعه المؤسسة التشريعية".وأضافت سلمان، أن "هناك قوانين معلقة يجدر العمل على إقرارها منها قانون المخابرات وقانون الدفاع الجوي وجواز السفر الدبلوماسي"، موضحة أن "لجنة الأمن تسعى لإقرار جميع القوانين المهمة التي تدعم القوات العسكرية والأمنية لغرض تفوقها العسكري في كل المجالات العسكرية التفوق العسكري النوعي".

وبينت أن "اللجنة اجتمعت مع استشاريين مختصين في المجال العسكري والتطور العسكري لمواكبة التطورات العالمية"، مشيرة الى أن "جميع القوانين التي أقرتها اللجنة عرضت للمناقشات المستفيضة بعد مداولات مع جميع الاختصاصيين".

من جهته، ذكر عضو لجنة الكهرباء داخل راضي، أن "اللجنة تستعد لطرح قانون الطاقة المتجددة بعد عطلة عيد الأضحى وبداية الفصل التشريعي للقراءة الثانية، تمهيداً لإدراجه ضمن جدول أعمال هيئة الرئاسة للتصويت"، مشيراً إلى "إنهاء مناقشات اللجنة بشأن هذا القانون مع إدراج كافة الملاحظات واستضافة المعنيين بهذا الشأن، كونه سيفتح عصراً جديداً في البلاد من خلال الاستثمار في الطاقة".