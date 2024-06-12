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ملفات سبايكر وحكومة كركوك وانتخابات كردستان في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = منصب محافظ كركوك يقترب من الحسم.. وترجيحات بانتخاب رئيس البرلمان بداية الفصل التشريعي الجديد.

= غدا .. غلق باب الترشيح لانتخابات برلمان الاقليم.. والمفوضية تؤكد جاهزيتها لاجراء الاقتراع.

= بعد الكشف عن شبهات فساد.. صدور أوامر استقدام بحق معاونَي محافظ المثنى.. ودعوات لشمول الديوانية بالتحقيق بموازناتها السابقة.


= في الذكرى العاشرة للفاجعة.. ذوو ضحايا سبايكر يطالبون باستكمال فحص الحمض النووي لجثث المغدورين.. وينتقدون بطء الاجراءات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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