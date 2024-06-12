انت الان تتابع خبر ملفات سبايكر وحكومة كركوك وانتخابات كردستان في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = منصب محافظ كركوك يقترب من الحسم.. وترجيحات بانتخاب رئيس البرلمان بداية الفصل التشريعي الجديد.
= بعد الكشف عن شبهات فساد.. صدور أوامر استقدام بحق معاونَي محافظ المثنى.. ودعوات لشمول الديوانية بالتحقيق بموازناتها السابقة.
= في الذكرى العاشرة للفاجعة.. ذوو ضحايا سبايكر يطالبون باستكمال فحص الحمض النووي لجثث المغدورين.. وينتقدون بطء الاجراءات.
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= غدا .. غلق باب الترشيح لانتخابات برلمان الاقليم.. والمفوضية تؤكد جاهزيتها لاجراء الاقتراع.
= بعد الكشف عن شبهات فساد.. صدور أوامر استقدام بحق معاونَي محافظ المثنى.. ودعوات لشمول الديوانية بالتحقيق بموازناتها السابقة.
= في الذكرى العاشرة للفاجعة.. ذوو ضحايا سبايكر يطالبون باستكمال فحص الحمض النووي لجثث المغدورين.. وينتقدون بطء الاجراءات.
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا