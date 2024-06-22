انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. اصلاح الكهرباء يدخل خانة اليأس ومطالبات بتحسين الواقع الخدمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في قصف جوي.. استهداف فصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية.. واستخبارات الجيش تدمر نفقًا لداعش في نينوى.
= بلا تفاهمات.. مجلس كركوك يستعد لعقد جلسة مفتوحة خلال ايام.. ومقترح التدوير يحظى بقبول الاتحاد الوطني.
= حرائق الصيف تلهب مدن العراق.. راية بنفسجية في حقول البصرة .. واصلاح الكهرباء يدخل خانة اليأس.
= بلا تفاهمات.. مجلس كركوك يستعد لعقد جلسة مفتوحة خلال ايام.. ومقترح التدوير يحظى بقبول الاتحاد الوطني.
= حرائق الصيف تلهب مدن العراق.. راية بنفسجية في حقول البصرة .. واصلاح الكهرباء يدخل خانة اليأس.
= المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات والمشاريع الاستثمارية للعام الحالي.. ومطالبات بتحسين الواقع الخدمي.
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