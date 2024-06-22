نشرة السومرية.. اصلاح الكهرباء يدخل خانة اليأس ومطالبات بتحسين الواقع الخدمي

بغداد - ياسين صفوان - = في قصف جوي.. استهداف فصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية.. واستخبارات الجيش تدمر نفقًا لداعش في نينوى.

محمد يوسف

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