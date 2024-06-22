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نشرة السومرية.. اصلاح الكهرباء يدخل خانة اليأس ومطالبات بتحسين الواقع الخدمي

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بغداد - ياسين صفوان - = في قصف جوي.. استهداف فصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية.. واستخبارات الجيش تدمر نفقًا لداعش في نينوى.

= بلا تفاهمات.. مجلس كركوك يستعد لعقد جلسة مفتوحة خلال ايام.. ومقترح التدوير يحظى بقبول الاتحاد الوطني.


= حرائق الصيف تلهب مدن العراق.. راية بنفسجية في حقول البصرة .. واصلاح الكهرباء يدخل خانة اليأس.

= المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات والمشاريع الاستثمارية للعام الحالي.. ومطالبات بتحسين الواقع الخدمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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