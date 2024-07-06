انت الان تتابع خبر نائب: البرلمان لم يقم بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال السلامي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان خلال الفصل التشريعي الأخير، لم يقم بدوره الرقابي الحقيقي على السلطة التنفيذية كاستجوابات واسئلة واستضافات للوزراء"، مبينا ان "السبب في ذلك هي الاحداث التي شهدها البرلمان خلال الفترة الأخيرة".



وأضاف السلامي، "نأمل أن هذه المشاكل والأزمات لن تُصدر الى الفصل الشريعي القادم، من أجل ان يستطيع أعضاء المجلس ممارسة دورهم الرقابي الحقيقي بشكل أفضل مما كان عليه".

