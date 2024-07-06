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نشرة السومرية.. خلافات البرلمان ومخالفات المرائب وتراجع واقع الصناعة

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بغداد - ياسين صفوان - #استمرار الخلافات يدفع البرلمان الى جولة ثالثة لحسم منصب الرئيس وترجيحات بانهاء الازمة بعد العطلة

#النزاهة تتقصَّى عمل شركة النقل الخاص..ورصد عشرات المخالفات بمرائب البلاد

# المستورد يغلق ابواب مئات المصانع في البلاد .. ويغزو الاسواق المحلية


#الامن والخدمات يدخلان اجواء محرم .. استعدادات مبكرة لتأمين واحياء مراسم الشهر الحرام

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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