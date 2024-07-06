انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. خلافات البرلمان ومخالفات المرائب وتراجع واقع الصناعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #استمرار الخلافات يدفع البرلمان الى جولة ثالثة لحسم منصب الرئيس وترجيحات بانهاء الازمة بعد العطلة
# المستورد يغلق ابواب مئات المصانع في البلاد .. ويغزو الاسواق المحلية
#الامن والخدمات يدخلان اجواء محرم .. استعدادات مبكرة لتأمين واحياء مراسم الشهر الحرام
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#النزاهة تتقصَّى عمل شركة النقل الخاص..ورصد عشرات المخالفات بمرائب البلاد
# المستورد يغلق ابواب مئات المصانع في البلاد .. ويغزو الاسواق المحلية
#الامن والخدمات يدخلان اجواء محرم .. استعدادات مبكرة لتأمين واحياء مراسم الشهر الحرام
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.