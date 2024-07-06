انت الان تتابع خبر رد برلماني على وجود "نص دستوري" يقيد صلاحيات مجلس النواب الرقابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكلابي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بيجات ممولة من فاسدين تحاول عرقلة عمل لجنة نيابية مختصة للتحقيق بمكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي من خلال تحوير مضمون كتاب مجلس النواب الذي خاطب محافظ واسط بالنص (لا يوجد نص دستوري يقيد صلاحيات البرلمان الرقابية)".



وأضاف، ان "لجنة الاوامر النيابية تؤكد 233 و55 مضيها بعملها وفقاً للقانون والدستور"، مؤكدا انه "لن يثنينا عمل الذباب الالكتروني".