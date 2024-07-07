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العراق يكشف "تطلعاته" من الرئيس الإيراني الجديد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال علاء الدين إن ولاية بزشكيان في منصبه ستكون امتدادا طبيعيا لرئاسة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".

وأضاف أن "العراق ينظر إلى الثوابت في العلاقات مع إيران بغض النظر عن من هم في السلطة، بحسب الشرق الأوسط.


وأوضح أن رئيسي كان يخطط لزيارة بغداد قبل وفاته، وأن العراق يتطلع الآن إلى أن يواصل بيزيشكيان ما كان يعمل عليه سلفه.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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