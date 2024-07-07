انت الان تتابع خبر العراق يكشف "تطلعاته" من الرئيس الإيراني الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاء الدين إن ولاية بزشكيان في منصبه ستكون امتدادا طبيعيا لرئاسة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".

وأضاف أن "العراق ينظر إلى الثوابت في العلاقات مع إيران بغض النظر عن من هم في السلطة، بحسب الشرق الأوسط.



وأوضح أن رئيسي كان يخطط لزيارة بغداد قبل وفاته، وأن العراق يتطلع الآن إلى أن يواصل بيزيشكيان ما كان يعمل عليه سلفه.