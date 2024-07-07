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انطلاق الفصل التشريعي الثلاثاء.. الكشف عن موعد الجلسة الأولى و5 قوانين على الأجندة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة رائد المالكي، للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب سيبدأ فصله التشريعي الثاني يوم ٩ /٧ الموافق الثلاثاء المقبل"، مستدركًا: "لكن عقد اولى الجلسات سيكون بعد العاشر من محرم".

وأوضح ان "‏القوانين التي ستتصدر اعمال المجلس هي تعديل قانون الملاك، وقانون حق الحصول على المعلومة، وقانون استرداد عائدات الفساد، وتعديل المادة 2 احوال شخصية، وقانون الخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي والعديد من القوانين الأخرى".


ومدد البرلمان فصله التشريعي في 9 أيار لمدة شهر كامل أي حتى 9 حزيران لغرض التصويت على الموازنة.

وسيوافق العاشر من محرم الحرام يوم الأربعاء 17 تموز، مايعني ان البرلمان لن يعقد جلسته قبل 10 أيام من بدء الفصل التشريعي الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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