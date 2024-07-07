انت الان تتابع خبر مراقبون: ملف رئاسة مجلس النواب سيحسم بعد العطلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يقترب ملف رئاسة البرلمان من أن يحسم سواء بالتوافق أو بآلية الجولة الثالثة.. وتعد الاخيرة جزءا من النظام الداخلي لمجلس النواب يمكن اللجوء اليه لفض الاختناق الحاصل, وانهاء عقدة عجزت جلسات التفاوض عن حلها، فاستمرار الوضع على حاله ينذر بزيادة ارباك المشهد وفقاً لما يشير مراقبون.

