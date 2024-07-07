انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. محاولات لتعطيل لجنة مكافحة فساد واسط والبرلمان يستعد لانتخاب الرئيس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # ايذانا بدخول شهر محرم الحرام .. العتبات المقدسة تستبدل الرايات فوق قبب مراقد الائمة الاطهار
#رغم اعتراض حكومة واسط .. لجنة مكافحة الفساد النيابية تواصل عملها وتحذر من محاولات تعطيلها
# طرق الموت تحصد ارواح المواطنين .. تخسفات في الشوارع وعجلات تسير عكس السير
#مع انتهاء عطلته التشريعية.. البرلمان يخوض جولة جديدة لانتخاب الرئيس ويقيم البرنامج الحكومي
#رغم اعتراض حكومة واسط .. لجنة مكافحة الفساد النيابية تواصل عملها وتحذر من محاولات تعطيلها
# طرق الموت تحصد ارواح المواطنين .. تخسفات في الشوارع وعجلات تسير عكس السير
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