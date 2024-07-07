انت الان تتابع خبر نائب عن دولة القانون يستبعد إجراء الانتخابات المبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسلماوي، في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحكومة الحالية لا تملك عصا موسى لحل الازمات المتراكمة"، معتبراً أن "حكومة السوداني تحتاج لدعم سياسي وشعبي لإكمال منهاجها الخدمي".وأضاف، أن "الانتخابات المبكرة مبنية على اتفاقات سياسية وضمنت بالمنهاج الحكومي لكن اجراؤها بالوقت الحالي أمر مستبعد بسبب فراغ منصب رئاسة مجلس النواب، وعدم تعديل قانوني الانتخابات والمفوضية".

وتابع، أن "ائتلاف وكتلة دولة القانون من الداعمين للحكومة الحالية"، مؤكداً "عدم وجود صراع بين رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس الحكومة محمد السوداني".

في سياق آخر، لفت المسلماوي، إلى أن "الوضع الامني في زمن حكومة مصطفى الكاظمي كان خطرا جدا"، معتبراً أن "حكومة الكاظمي غيمة سوداء مرت على العراق".