اول رد برلماني على الاجراءات الكويتية تجاه مجالس العزاء والمآتم الحسينية

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

رد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، على الاجراءات الكويتية تجاه مجالس العزاء والمآتم الحسينية.

وقال سالم في تدوينة على منصة x تابعتها الخليج 365، ان "ما قامت به الكويت تجاه أهلنا من الشيعة، تعبر عن السياسة العدوانية تجاه المنهج الحسيني الثائر، وهم بذلك أثبتوا أنهم في معسكر قتلة الإمام الحسين "عليه السلام" من خلال منعهم لمجالس العزاء والمآتم الحسينية، فهم عملوا كما عمل عليه الطاغية المقبور صدام وحزبه المهزوم، في العراق عندما منعوا كل مظاهر التعازي والزيارات".

واضاف "نقول لسلطات الكويت. كما ولّى صدام وانقرض، أنتم ستولون ويلعنكم التأريخ".