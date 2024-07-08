انت الان تتابع خبر دعوة رسمية للرئيس الإيراني الجديد لزيارة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد مسعود بزشكيان".

وهنأ السوداني، خلال الاتصال، الرئيس الإيراني بمناسبة فوزه في الانتخابات، كما بارك للجمهورية الإسلامية نجاحها في إجراء الانتخابات خلال فترة وجيزة، وفي مرحلة مفصلية عاشتها إيران، حكومةً وشعباً، بعد حادث الطائرة الأليم الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما.

وذكر ان "الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية، والتأكيد على استمرار جهود التعاون المشترك، في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز مصالح البلدين الجارين، وازدهار شعبيهما"، لافتا الى ان "رئيس مجلس الوزراء وجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني المنتخب لزيارة العراق؛ لتوطيد العلاقات، والتباحث بشأن عدد من الملفات المهمة".

من جانبه، عبر بزشكيان عن شكره للسوداني، مؤكداً "حرص بلاده على توسعة التعاون ودعم التفاهمات الثنائية في العديد من المجالات، بما يعزز جهود استقرار البلدين، والمنطقة".