انت الان تتابع خبر الرئيس الإيراني المنتخب لرئيس الجمهورية: العلاقات العراقية الإيرانية ليس بحاجة الى توضيح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ان العلاقات العراقية الإيرانية ليس بحاجة الى توضيح.

وقالت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، ان "رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد هنأ في اتصال هاتفي، بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية، متمنيا له التوفيق والنجاح في هذه المسؤولية الكبيرة والحساسة وأيضا على طريق تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين".

ووصف رشيد "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق بأنها عميقة وقوية وتتماشى مع مصالح البلدين"، مؤكدا "اهتمام العراق بالحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها وكذلك خلق أساس لمزيد من التعاون في المرحلة الجديدة".

فيما اعرب الرئيس الايراني عن شكره للحكومة والشعب العراقي على تهنئتهم له، معتبرا "مدى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية بين البلدين بانه ليس بحاجة الى توضيح".

وأعرب عن أمله "في تطوير وتعميق العلاقات في ظل التعاون بين كبار المسؤولين في البلدين في المرحلة الجديدة".

وصرح بزشكيان "أننا نولي أهمية فائقة لبلد العراق العظيم"، مثمنا "جهود الرئيس العراقي في تطوير العلاقات بين إيران والعراق".

وذكر ان "البلدين لديهما وجهات نظر ومواقف مشتركة في الكثير من المجالات، والتي تعد منصة مناسبة لتعميق العلاقات وتطوير التعاون".