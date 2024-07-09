انت الان تتابع خبر سيناريوهات عدة على طاولة حسم منصب رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع استمرار الخلافات حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، طرح برلمانيون أكثر من سيناريو لحلها، منها الخروج بمرشح واحد او انسحاب جميع المرشحين الخمسة، فيما اكدت جهات نيابية أن تأجيل انعقاد جلسة البرلمان ستتيح للكتل السنية المجال لحسم مفاوضاتها بشأن حل الازمة.



تفاصيل اضافية عن موعد حسم رئاسة البرلمان تتابعونها في هذا التقرير مع صالح الطيب.