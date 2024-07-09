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بغداد وواشنطن تبحثان مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، أن الاعرجي "استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانييل شابيرو، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانوسكي".

وتناول اللقاء، "بحث تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الإستراتيجي وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها وغلق مخيم الهول السوري".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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