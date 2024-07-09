رئاسة البرلمان توجه دعوة للنواب بعد انتهاء العطلة التشريعية

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للرئاسة ورد لـ الخليج 365، "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة يوم ٩ تموز ٢٠٢٤ ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية". وأضاف، "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة لاحقا، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012