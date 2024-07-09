انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان توجه دعوة للنواب بعد انتهاء العطلة التشريعية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للرئاسة ورد لـ الخليج 365، "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة يوم ٩ تموز ٢٠٢٤ ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية".
وأضاف، "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة لاحقا، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".
وأضاف، "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة لاحقا، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".